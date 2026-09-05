अमृतसर के ईएसआई अस्पताल में पांच दिन बाद बिजली व्यवस्था बहाल, डॉक्टरों ने छुट्टी के दिन भी संभाली ओपीडी

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अमृतसर के ईएसआई अस्पताल में पिछले पांच दिनों से बिजली व्यवस्था को लेकर बनी परेशानी के बाद आखिरकार शनिवार को व्यवस्थाएं सामान्य हुईं। बिजली आपूर्ति बहाल होने के बाद अस्पताल में मरीजों की जांच और उपचार की प्रक्रिया सुचारु रूप से शुरू हो गई। खास बात यह रही कि छुट्टी का दिन होने के बावजूद अस्पताल में डॉक्टर ड्यूटी पर पहुंचे और मरीजों की जांच की। इससे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे मरीजों को राहत मिली। अस्पताल प्रशासन की ओर से बिजली व्यवस्था को सामान्य करने के बाद जरूरी सेवाओं को सुचारु रखने पर ध्यान दिया गया। पिछले कई दिनों से बिजली व्यवस्था प्रभावित होने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पांच दिन बाद व्यवस्था लागू होने से अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं के सामान्य होने की उम्मीद जगी है।

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