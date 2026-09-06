फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   Youth murdered in bike parking dispute

Amritsar News: बाइक खड़ी करने के विवाद में युवक की हत्या

Sun, 06 Sep 2026 06:30 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Sun, 06 Sep 2026 06:30 PM IST
विज्ञापन
Youth murdered in bike parking dispute
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

अमृतसर। अजनाला कस्बे के डल्ला राजपूतां गांव में मामूली विवाद के चलते एक युवक की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान कुलजीत सिंह के रूप में हुई है। परिजन का आरोप है कि यह हत्या एक दिन पहले बाइक खड़ी करने को लेकर हुए झगड़े की रंजिश में की गई है।

पुलिस को सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार को कुलजीत सिंह अपने परिवार के सदस्य के साथ बाइक से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी बाइक बंद हो गई थी। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने बाइक को सड़क से हटाने के लिए कहा। इस बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। परिवार के अनुसार, विवाद बढ़ने पर सत्ता सिंह ने बीच-बचाव का प्रयास किया। उन्हें भी मारपीट का शिकार होना पड़ा और गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का कहन है कि इसी विवाद के बाद दूसरे पक्ष ने रंजिश रखी। उन्होंने कुलजीत सिंह को निशाना बनाया और तेजधार हथियार से हमला कर दिया। हमले में कुलजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में उनकी मौत हो गई।
विज्ञापन

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस मामले में एक मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार रेड की जा रही है। इस घटना के बाद से कुलजीत सिंह के परिवार में गहरा मातम पसरा हुआ है। परिवार के सदस्यों का रो-रो कर बुरा हाल है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed