{"_id":"6a9e65c2615571c3870c1f02","slug":"video-police-conducted-a-search-operation-in-the-chheharta-area-checking-house-to-house-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"छेहरटा इलाके में पुलिस ने चलाया सर्च अभियान, घर-घर जाकर की जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमृतसर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने छेहरटा इलाके में सर्च अभियान चलाया। पुलिस टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में घर-घर जाकर तलाशी ली और लोगों से आवश्यक जानकारी जुटाई। अभियान के दौरान पुलिस कर्मचारियों ने संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों के बारे में स्थानीय लोगों से पूछताछ की। इसके साथ ही किरायेदारों और बाहरी लोगों से संबंधित जानकारी भी जुटाई गई। पुलिस ने लोगों से अपील की कि यदि उनके आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि नजर आती है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऐसे सर्च अभियान आगे भी जारी रहेंगे। अभियान का उद्देश्य इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी आपराधिक या संदिग्ध गतिविधि पर समय रहते कार्रवाई करना है। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस के अभियान में सहयोग किया।

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