अमृतसर में आरोपी फरार: राजासांसी में हथियार बरामदगी के लिए घर ले गई थी पुलिस, धक्का देकर भाग गया

अमृतसर के कस्बा राजासांसी में वारदात के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी सुखदीप सिंह उर्फ सुख पुलिस को धक्का देकर मौके से फरार हो गया। थाना सदर पुलिस आरोपी से हथियार बरामद करने के लिए उसे उसके घर राजासांसी लेकर पहुंची थी। इसी दौरान आरोपी ने पुलिस कर्मियों को धक्का दिया और मौके से फरार हो गया।

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जानकारी के अनुसार थाना सदर पुलिस ने एक वारदात के मामले में सुखदीप सिंह उर्फ सुख निवासी राजासांसी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को हथियार के संबंध में जानकारी दी थी। इसके बाद पुलिस टीम उसे हथियार बरामद करने के लिए उसके घर लेकर गई थी। विज्ञापन



पुलिस टीम जैसे ही आरोपी के घर पहुंची, उसने पुलिस कर्मियों को धक्का दिया और वहां से भाग निकला। आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस टीम ने उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस आसपास के इलाकों में छापामारी कर आरोपी को दोबारा गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी है। फरार हुआ आरोपी के खिलाफ कई केस दर्ज है और विभिन्न वारदातों में शामिल है। जानकारी के अनुसार थाना सदर पुलिस ने एक वारदात के मामले में सुखदीप सिंह उर्फ सुख निवासी राजासांसी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को हथियार के संबंध में जानकारी दी थी। इसके बाद पुलिस टीम उसे हथियार बरामद करने के लिए उसके घर लेकर गई थी।पुलिस टीम जैसे ही आरोपी के घर पहुंची, उसने पुलिस कर्मियों को धक्का दिया और वहां से भाग निकला। आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस टीम ने उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस आसपास के इलाकों में छापामारी कर आरोपी को दोबारा गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी है। फरार हुआ आरोपी के खिलाफ कई केस दर्ज है और विभिन्न वारदातों में शामिल है।

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