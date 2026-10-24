अमृतसर में मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ गरजे पुलिस पेंशनर्स, धरना देकर की नारेबाजी

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गपुलिस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पेंशनर्स ने एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगें पूरी करने की अपील की। प्रदर्शन में शामिल पेंशनर्स ने अपनी समस्याओं को उठाते हुए सरकार से मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि उनकी मांगों का समाधान किया जाना चाहिए, ताकि सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों को राहत मिल सके। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पेंशनर्स मौजूद रहे।

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