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अमृतसर में मां-बेटे के सड़े-गले शव मिले, बहू पर कत्ल का संदेह

विकास कुमार

Updated Sun, 18 Oct 2026 09:25 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 09:25 PM IST







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पंजाब के अमृतसर स्थित राम नगर कॉलोनी में बंद मकान से मां और बेटे के सड़े-गले शव मिलने से सनसनी फैल गई। घर से तेज दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोलकर अंदर जांच की तो दो शव बरामद हुए। ... और पढ़ें

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