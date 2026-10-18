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Amritsar News: हथियारों और ग्रेनेड की बरामदगी के बीच दशहरा मेले की सुरक्षा कड़ी

Sun, 18 Oct 2026 06:25 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Sun, 18 Oct 2026 06:25 PM IST
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Security tightened for Dussehra fair following recovery of weapons and grenades
लगातार मिल रहे हथियारों से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क
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संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। शहर में दशहरा मेले को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पिछले कुछ दिनों में लगातार हथियारों और ग्रेनेड की बरामदगी से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही को देखते हुए पुलिस ने यह कदम उठाया है।
पुलिस ने सुरक्षा घेरा मजबूत करने के साथ संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। दशहरा मेले में हजारों लोगों के जुटने की संभावना है। पुलिस प्रशासन सुरक्षा प्रबंधों को लेकर पूरी तरह सतर्क है। मेले के आयोजन स्थलों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। भीड़भाड़ वाले इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पुलिस की प्राथमिकता मेले के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकना भी पुलिस का मुख्य लक्ष्य है। लगातार हथियारों और हथगोलों के मिलने की घटनाओं के बाद सुरक्षा एजेंसियां कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहतीं।
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सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस कर्मियों को भीड़ वाले स्थानों पर सतर्क रहने को कहा गया है। उन्हें संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश मिले हैं। यह कदम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
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त्योहार के मद्देनजर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की लगातार समीक्षा कर रही है। लोगों से भी सहयोग की अपील की जा रही है। किसी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करने को कहा गया है। यह सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद करेगा।
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