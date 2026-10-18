Amritsar News: भारत-पाक सीमा पर दो पिस्तौल बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

संवाद न्यूज एजेंसीअमृतसर। भारत-पाकिस्तान सीमा पर राजाताल बॉर्डर के पास सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने गश्त के दौरान दो पिस्तौल और मैगजीन बरामद की हैं। इस कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पहले मामले में, बीएसएफ की 181वीं बटालियन ने गश्त के दौरान खासा निवासी करनवीर सिंह और आकाशदीप सिंह को एक पैकेट के साथ पकड़ा। तलाशी में एक नोरिन्को पिस्तौल, दो मैगजीन, चार मोबाइल फोन और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (नंबर पीबी-ईआर-4847) मिली। थाना घरिंडा में केस दर्ज हुआ। जांच से पता चला कि यह हथियार पाकिस्तान में बैठे तस्करों द्वारा भेजे गए थे। दूसरे मामले में, बीएसएफ को गश्त के दौरान एक अन्य पैकेट मिला। इसमें एक एक्स-शॉट 30 पिस्तौल और दो मैगजीन बरामद हुईं। इस पर भी थाना घरिंडा में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। बीएसएफ ने कुल दो पिस्तौल बरामद की हैं, जिनमें एक नोरिन्को और एक एक्स-शॉट 30 पिस्तौल शामिल है। इनके साथ चार मैगजीन और चार मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों मामलों में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इस नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए आगे की जांच जारी है।