पंजाब के अमृतसर स्थित राम नगर कॉलोनी में बंद मकान से मां और बेटे के सड़े-गले शव मिलने से सनसनी फैल गई। घर से तेज दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोलकर अंदर जांच की तो दो शव बरामद हुए।
बंद घर के अंदर मिली मां-बेटे की लाश: बहू ही है कातिल? सड़े-गले थे शव; वीडियो में देखें खूनी को भागते हुए
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अमृतसर Published by: विकास कुमार Updated Sun, 18 Oct 2026 09:30 PM IST
सार
गौरव की शादी करीब ढाई साल पहले दूसरे राज्य की रहने वाली युवती से हुई थी। आशंका है कि मां-बेटे पर किसी भारी या धारदार हथियार से हमला किया गया। हालांकि, हत्या के कारणों और वारदात में इस्तेमाल हथियार को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
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