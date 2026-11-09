एमपी: दीवाली पर पटाखे चलाने को लेकर भिड़े दो पक्ष, शिवपुरी में थाने के बाहर चक्काजाम; पुलिस की गाड़ी पर पथराव

दीवाली का त्योहार आमतौर पर रोशनी, पटाखों और मिठाइयों के लिए जाना जाता है, लेकिन शिवपुरी के करौंदी इलाके में इस बार दीवाली की रात पटाखे चलाने को लेकर हुई मामूली कहासुनी ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। अगले दिन मामला इतना बढ़ गया कि फिजिकल थाने के बाहर चक्काजाम हो गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस वाहन पर पथराव किया गया, जिससे उसके शीशे टूट गए। कई घंटे तक सड़क पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। आखिरकार पुलिस ने आरोपियों को पैदल जुलूस के रूप में मोहल्ले में घुमाया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने चक्काजाम खत्म किया।

जानकारी के अनुसार, दीवाली की रात करौंदी मोहल्ले में बच्चे और युवा आतिशबाजी कर रहे थे। इसी दौरान पटाखे चलाने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। शुरुआत में मामूली दिख रहा विवाद देखते ही देखते बढ़ गया।

एक पक्ष का आरोप है कि दूसरे पक्ष के कुछ लोग उनके घर में घुस गए और मारपीट की। इस दौरान 19 वर्षीय युवक के साथ मारपीट की गई। उसकी मां और बहन बीच-बचाव करने पहुंचीं तो उनके साथ भी हाथापाई की गई। घटना के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई और मोहल्ले के लोग बाहर निकल आए।

घटना के बाद मोहल्ले के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर का घेराव कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख स्थानीय पार्षद के नेतृत्व में लोग फिजिकल थाने पहुंचे। वहां करीब डेढ़ घंटे तक धरना दिया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि मारपीट करने वालों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सड़क पर घुमाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो।



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दीवाली की रात शुरू हुआ विवाद सोमवार सुबह तक शांत नहीं हुआ। सोमवार को पीड़ित परिवार के साथ कई संगठनों के कार्यकर्ता भी थाने पहुंच गए। उन्होंने फिजिकल थाने के सामने सड़क पर चक्काजाम कर दिया। सुबह से ही थाने के बाहर भीड़ जुटने लगी। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मौके पर भारी बल तैनात कर दिया। आसपास की सड़कों पर आवाजाही रोक दी गई। तनाव के चलते दुकानदारों ने भी एहतियातन अपनी दुकानें बंद रखीं।

इसी बीच प्रदर्शन के दौरान देहात थाने की पुलिस गाड़ी पर पथराव हो गया। पथराव में वाहन के शीशे टूट गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी मांग पर अड़े रहे। उनका कहना था कि जब तक आरोपियों को सबके सामने नहीं लाया जाएगा, तब तक चक्काजाम खत्म नहीं होगा।

बढ़ते तनाव को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और शांति बनाए रखने की अपील की। काफी देर तक चली बातचीत के बाद पुलिस ने कानून के दायरे में कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया।

इसके बाद पुलिस आरोपियों को थाने से बाहर लेकर आई और पैदल जुलूस के रूप में मोहल्ले में घुमाया। आरोपियों का जुलूस निकलने के बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत हुआ। इसके बाद उन्होंने चक्काजाम समाप्त कर दिया और सड़क पर यातायात फिर से शुरू हो गया।

फिलहाल करौंदी इलाके में स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन पुलिस सतर्कता बरत रही है। इलाके में पुलिस बल तैनात है। पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। दीवाली की रात हुई मारपीट और सोमवार को पुलिस वाहन पर हुए पथराव के मामलों की अलग-अलग जांच की जाएगी।