भाईदूज के बाद बहनों को सौगात: सीएम ने लाडलियों के खाते में भेजे 1831 करोड़ रुपये, पिछोर के लिए की घोषणाएं

1 of 3 लाडली बहनों पर फूल बरसाते सीएम मोहन यादव - फोटो : अमर उजाला







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इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत विश्व में अपनी अलग पहचान बना रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार प्रदेश की लगभग 4 करोड़ मातृ शक्ति को अधिकार दिलाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। दिवाली और भाई-दूज के बाद लाड़ली बहनों को यह सौगात मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माताएं-बहनें परिवार की धुरी होती हैं, उनसे घरों का सम्मान बढ़ता है। उन्होंने बताया कि सरकार अब तक लाड़ली बहनों को लगभग 60 हजार करोड़ रुपये की राशि दे चुकी है। कई बहनों ने इस राशि का उपयोग सिलाई केंद्र जैसे कार्यों में किया है।



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इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत विश्व में अपनी अलग पहचान बना रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार प्रदेश की लगभग 4 करोड़ मातृ शक्ति को अधिकार दिलाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। दिवाली और भाई-दूज के बाद लाड़ली बहनों को यह सौगात मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माताएं-बहनें परिवार की धुरी होती हैं, उनसे घरों का सम्मान बढ़ता है। उन्होंने बताया कि सरकार अब तक लाड़ली बहनों को लगभग 60 हजार करोड़ रुपये की राशि दे चुकी है। कई बहनों ने इस राशि का उपयोग सिलाई केंद्र जैसे कार्यों में किया है।ये भी पढ़ें- आठ साल बाद नंबर-1 का ताज छिनने पर इंदौर में सियासत तेज, भार्गव का दावा-स्कोरशीट आने दें,हम अब भी टॉप पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 नवंबर को शिवपुरी जिले के पिछोर पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त के तहत 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र बहनों के बैंक खातों में 1,831 करोड़ 77 लाख से अधिक रुपये अंतरित किए। साथ ही, उन्होंने स्व-सहायता समूहों को 200 करोड़ रुपये के ऋण का भी अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने 221 करोड़ रुपये की लागत के 121 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया।

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2 of 3 शिवपुरी के पिछोर में कार्यक्रम का शुभारंभ करते सीएम यादव और केंद्रीय मंत्री सिंधिया - फोटो : अमर उजाला

जनकल्याण और औद्योगिक विकास

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शिवपुरी को 6 हजार करोड़ रुपये के डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर की सौगात मिली है। सरकार रोजगारपरक उद्योगों को लगातार बढ़ावा दे रही है। इन उद्योगों में काम करने वाली माताओं-बहनों को सरकार वेतन में 5 हजार रुपये अतिरिक्त देगी। राज्य सरकार प्रदेश के हर कोने में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। निवेशकों को बिजली, पानी और जमीन आवंटन में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 12.50 लाख करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर आ चुका है। ग्वालियर को केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से देश का पहला आधुनिक टेलीकॉम मैन्यूफ्रैक्चरिंग जोन मिलने वाला है।





3 of 3 आयोजन को संबोधित करते सीएम मोहन यादव - फोटो : अमर उजाला