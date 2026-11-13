पशुपालक सम्मेलन: सीएम मोहन यादव ने ग्वालियर में पशुपालकों को बांटे 382 करोड़ रुपये, पशुपालकों पर बरसाए फूल

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 नवंबर को ग्वालियर के कुलैथ में पशुपालक सम्मेलन और पशु मेले में रथ में सवार होकर पहुंचे। उन्होंने पशुपालकों पर पुष्पवर्षा की और उनसे संवाद भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना 2.0 के 7 हजार से अधिक हितग्राहियों को 175 करोड़ रुपये और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 34 लाख से अधिक लाभार्थियों को 207 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए।