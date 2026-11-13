Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   cm mohan yadav gwalior pashupalak sammelan 382 crore transfer animal husbandry

पशुपालक सम्मेलन: सीएम मोहन यादव ने ग्वालियर में पशुपालकों को बांटे 382 करोड़ रुपये, पशुपालकों पर बरसाए फूल

Fri, 13 Nov 2026 08:04 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल/ ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल/ ग्वालियर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 13 Nov 2026 08:04 PM IST
सार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्वालियर के कुलैथ में पशुपालक सम्मेलन और पशु मेले में 382 करोड़ रुपये हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर किए। उन्होंने पशुपालकों पर पुष्पवर्षा कर संवाद किया। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश को देश का दूध उत्पादन में नंबर वन राज्य बनाने, उन्नत नस्ल के पशुधन और जैविक खेती को बढ़ावा देने का संकल्प दोहराया।

विज्ञापन
cm mohan yadav gwalior pashupalak sammelan 382 crore transfer animal husbandry
किसानों पर फूल बरसाते सीएम मोहन यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 नवंबर को ग्वालियर के कुलैथ में पशुपालक सम्मेलन और पशु मेले में रथ में सवार होकर पहुंचे। उन्होंने पशुपालकों पर पुष्पवर्षा की और उनसे संवाद भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना 2.0 के 7 हजार से अधिक हितग्राहियों को 175 करोड़ रुपये और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 34 लाख से अधिक लाभार्थियों को 207 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए।
विज्ञापन


मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उन्नत दुधारू पशुओं से ही किसान के घर महालक्ष्मी की कृपा आती है। पशुपालन से किसानों के जीवन में समृद्धि आती है। राज्य सरकार जरूरी सुविधाएं बढ़ा रही है। उन्होंने मध्यप्रदेश को दूध उत्पादन में नंबर-1 राज्य बनाने का लक्ष्य बताया। इसके लिए किसानों को उन्नत नस्ल के पशुधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ मंदिर के विकास के लिए 51 लाख रुपये की राशि भी प्रदान की। ग्वालियर मेले में अच्छी नस्ल की गाय-भैंसों की जानकारी दी गई। राज्य सरकार ने सभी विकासखंडों में गोवर्धन पूजा पर पशु प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। टेकनपुर के पशुपालक गोपाल कृष्ण को एक लाख रुपये का प्रथम पुरस्कार मिला।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- भाईदूज के बाद बहनों को सौगात: सीएम ने लाडलियों के खाते में भेजे 1831 करोड़ रुपये, पिछोर के लिए की घोषणाएं
विज्ञापन
विज्ञापन


प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादन में 9 फीसदी के साथ देश में तीसरे स्थान पर है। प्रदेश को 'दूध कैपिटल' बनाना सरकार का संकल्प है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्यप्रदेश को 1 लाख उन्नत नस्ल की बछिया उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। राज्य में उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में 10 हजार क्षमता की गोशालाएं तैयार की गई हैं। गोपालन से प्राकृतिक और जैविक खेती को भी प्रोत्साहन मिल रहा है।

ग्वालियर में कृषि विकास और प्रतियोगिताएं
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों के बीच उन्नत नस्ल के पशु पालने के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता का आह्वान किया। वृंदावन ग्रामों में पशुपालकों को ट्रैक्टर, बुलेट मोटरसाइकिल और स्कूटी जैसे नकद पुरस्कार मिले। उन्होंने कहा कि ग्वालियर आधुनिक खेती में अच्छा कार्य कर रहा है। यहां 619 फूड प्रोसेसिंग यूनिट संचालित हैं और 25 हजार से अधिक किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। ग्वालियर अब आलू और मिलेट्स उत्पादन में भी अपनी पहचान बना रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed