एमपी: दो साल में मध्यप्रदेश में खुलेंगे 22 नए मेडिकल कॉलेज, 12 हजार सीटें बढ़ेंगी, सीएम ने की समीक्षा बैठक

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मध्यप्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आने वाले दो साल अहम होने वाले हैं। प्रदेश में अगले दो वर्षों में 22 नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की तैयारी है। इनके शुरू होने और मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने से एमबीबीएस की कुल सीटें 6050 से बढ़कर 18,050 हो जाएंगी। यानी प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए 12 हजार से अधिक अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण और संचालन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने बैतूल, कटनी, धार और पन्ना में पीपीपी मॉडल पर बन रहे मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य की नियमित निगरानी करने और तय समयसीमा में इनका संचालन शुरू कराने को कहा। वहीं, मुरैना, गुना, भिंड, टीकमगढ़, अशोकनगर, बालाघाट, सीधी, खरगोन, शाजापुर, रायसेन और झाबुआ में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए तत्काल नई निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए।