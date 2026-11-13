मध्य प्रदेश: साइबर हमले की आशंका के बीच राज्य में बाईस सरकारी वेबसाइटें बंद, अलर्ट के बाद उठाया कदम

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मध्य प्रदेश सरकार ने संभावित साइबर हमले के खतरे को देखते हुए 22 सरकारी वेबसाइटों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। सरकार सर्वर में इस्तेमाल हो रहे पुराने पीएचपी (PHP) संस्करण को अपडेट करके सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर रही है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने 22 अक्तूबर को देश भर के लिए साइबर सुरक्षा अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने यह सुरक्षात्मक कदम उठाया है।