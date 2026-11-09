उज्जैन में हादसा: नागझिरी में हार्डवेयर दुकान और मकान में लगी भीषण आग, दम घुटने से 107 वर्षीय बुजुर्ग की मौत

महाकाल नगरी उज्जैन में दीपावली की खुशियों के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। नागझिरी थाना क्षेत्र के देवास रोड स्थित विश्वकर्मा हार्डवेयर की इमारत में रविवार रात भीषण आग लग गई। इस हादसे में मकान की तीसरी मंजिल पर फंसे 107 वर्षीय बुजुर्ग मोहनलाल (पिता शंकरलाल) की दम घुटने और झुलसने से मौत हो गई। घटना में दुकान और घर में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया।

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