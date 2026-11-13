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हादसा: ग्वालियर के ऑक्सीजन कारखाने में भीषण विस्फोट, उड़े टैंकर के परखच्चे; इलाके में दहशत

Fri, 13 Nov 2026 07:04 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 13 Nov 2026 07:04 PM IST
सार

ग्वालियर के पिंटू पार्क औद्योगिक क्षेत्र स्थित शिवा कंप्रेस्ड एयर प्रोडक्ट कारखाने में शुक्रवार को ऑक्सीजन टैंकर में भीषण विस्फोट हो गया। धमाके में टैंकर और पास खड़ा ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। आवाज से आसपास के रिहायशी इलाकों में दहशत फैल गई। विस्फोट के कारणों की जांच जारी है।

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शिवा कंप्रेस्ड एयर प्रोडक्ट कारखाने में ऑक्सीजन टैंकर में भीषण विस्फोट हो गया। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पिंटू पार्क औद्योगिक क्षेत्र स्थित ऑक्सीजन सिलिंडर कारखाने में शुक्रवार को भीषण विस्फोट हो गया। शिवा कंप्रेस्ड एयर प्रोडक्ट नामक इस कारखाने के परिसर में खड़े ऑक्सीजन टैंकर में अचानक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि टैंकर और उसके पास खड़े एक ट्रक के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग दहशत में आ गए।
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रिहायशी क्षेत्र में फैली दहशत
धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि वह काफी दूर तक सुनाई दी। आवाज सुनते ही आसपास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग सहम गए और तुरंत अपने घरों से बाहर निकल आए। विस्फोट की भयावहता को देखते हुए कई परिवारों ने सुरक्षा के लिहाज से कॉलोनी छोड़कर बाहर भागना ही बेहतर समझा। रिहायशी आबादी के समीप स्थित इस औद्योगिक इकाई में हुई घटना से स्थानीय लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। हादसे की खबर फैलते ही घटनास्थल के पास बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। हालांकि, दोबारा विस्फोट होने की आशंका के कारण लोग एक सुरक्षित दूरी बनाए रखकर स्थिति पर नजर रखते रहे।
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हादसे के कारणों की जांच जारी
विस्फोट के कारण टैंकर और पास खड़ा ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर मलबे में तब्दील हो गए। वाहनों के टूटे हुए हिस्से और मलबा दूर-दूर तक बिखर गए। इस हादसे ने औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी प्रबंधों पर सवालिया निशान लगा दिया है। फिलहाल विस्फोट की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। प्रशासनिक स्तर पर दुर्घटना में किसी के हताहत अथवा घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। संबंधित विभागों और प्रशासन की जांच पूरी होने के पश्चात ही नुकसान का सटीक आकलन तथा हादसे के मूल कारणों का पता चल सकेगा।
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