हादसा: ग्वालियर के ऑक्सीजन कारखाने में भीषण विस्फोट, उड़े टैंकर के परखच्चे; इलाके में दहशत

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पिंटू पार्क औद्योगिक क्षेत्र स्थित ऑक्सीजन सिलिंडर कारखाने में शुक्रवार को भीषण विस्फोट हो गया। शिवा कंप्रेस्ड एयर प्रोडक्ट नामक इस कारखाने के परिसर में खड़े ऑक्सीजन टैंकर में अचानक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि टैंकर और उसके पास खड़े एक ट्रक के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग दहशत में आ गए।