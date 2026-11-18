रीवा जिले के मनगवां विधानसभा क्षेत्र के रौक्षौही में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के विरोध में ग्रामीणों का आंदोलन तेज हो गया है। बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ आंदोलन स्थल पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारी ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और मांगें सुनीं।

ग्रामीण लंबे समय से प्रस्तावित परमाणु बिजली परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस परियोजना से उनकी जमीन, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी प्रभावित होने की आशंका है। ग्रामीणों का कहना है कि वे विकास के नाम पर अपनी जमीन और जीवन से समझौता नहीं करना चाहते।

विमला देवी की मौत के बाद बढ़ा आक्रोश

आंदोलन के दौरान महिला प्रदर्शनकारी विमला देवी की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश और बढ़ गया है। जल सत्याग्रह के दौरान हुई इस घटना के बाद से आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीण परियोजना को लेकर अपनी आपत्तियां और चिंताएं उठा रहे हैं।

आंदोलन को मिला कांग्रेस का समर्थन

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का आंदोलन स्थल पहुंचना इस मुद्दे को प्रदेश स्तर पर उठाने की राजनीतिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पटवारी ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और आंदोलन के प्रति समर्थन जताया।

कांग्रेस नेताओं के पहुंचने के बाद अब इस मुद्दे पर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल बढ़ने की संभावना है। वहीं, ग्रामीणों की मांगों पर शासन-प्रशासन क्या रुख अपनाता है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। फिलहाल रौक्षौही में जारी आंदोलन जमीन, पर्यावरण और ग्रामीणों के भविष्य की सुरक्षा का मुद्दा बन गया है।