स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार का अड्डा: ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, तीन युवतियों संग पकड़े तीन युवक

खंडवा पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के अड्डे का खुलासा किया है। मोघट थाना पुलिस ने शहर के बीचों-बीच चल रहे इस मसाज सेंटर पर देर रात दबिश दी, और मौके से तीन युवतियों सहित तीन युवकों को हिरासत में लिया। शहर के पॉश एरिया में हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। पुलिस ने पहले ग्राहक बन स्पा सेंटर संचालक को पैसे चुकाये, और जैसे ही देह व्यापार की बात पुख्ता हुई, बाहर खड़े अधिकारियों ने दबिश देकर इस कार्य में लगे केंद्र के कर्मचारियों को पकड़ लिया। इसके बाद पकड़े गए तीनों युवकों पर अनैतिक देह व्यापार से जुड़ा मामला दर्ज किया गया, तो वहीं युवतियों को फिलहाल वन स्टॉप सेंटर भेजकर उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है।



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खंडवा के मोघट थाना क्षेत्र अंतर्गत आनंद नगर में एक स्पा सेंटर की आड़ में कुछ लोग अनैतिक देह व्यापार का कार्य कर रहे थे। मामले को लेकर पुलिस को लगातार मुखबिर से सूचना मिल रही थी। इसी बीच देर रात मिली सूचना की तस्दीक के दौरान स्पा सेंटर में अनैतिक कार्य के लिए राशि लिए जाने की जानकारी पुख्ता हुई। जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर स्पा सेंटर के काउंटर से 3 युवकों को पकड़ा तो वहीं एक कमरे से 3 युवतियों को भी रेस्क्यू किया गया। पुलिस टीम को मसाज सेंटर की तलाशी के दौरान तस्दीक हेतु दी गई रकम के साथ ही अनैतिक गतिविधियों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई, जिसे भी जब्त किया गया। दबिश के दौरान गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों पर अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है तो वहीं रेस्क्यू की गई तीनों युवतियों को आवश्यक वैधानिक एवं मेडिकल से जुड़ी कार्यवाही कर काउंसिलिंग हेतु वन स्टॉप सेंटर भेजा गया।



इंदौर से आकर 6 माह से चला रहे थे मसाज पार्लर

इधर खंडवा एसपी अगम जैन के अनुसार इसकी सूचना कुछ दिनों पहले से थी। इसी बीच हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, उस पर भी इसकी सूचना आई थी। जिसके बाद हमारी टीम ने प्रॉपर रेकी कर इसमें कार्रवाई की है। इसमें मुख्य आरोपी सहित दो युवक इंदौर के रहने वाले हैं और एक मूंदी क्षेत्र का है। ये लोग पिछले छह माह से इस प्रकार अवैध गतिविधियों को संचालित करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पुलिस के संज्ञान में तथ्य आए, हमारी टीम के द्वारा एक्शन लिया गया।