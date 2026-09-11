खंडवा: बोरखेड़ा में सरपंच पति की निर्मम हत्या, नदी के पास सुनसान रास्ते में काटा गला, जांच में जुटी पुलिस

जिले के पिपलोद थाना क्षेत्र के ग्राम बोरखेड़ा में महिला सरपंच ज्ञानीबाई के पति रूमसिंग की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। शुक्रवार सुबह नदी के पास रास्ते में उनका शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के गले और सिर पर गहरे घाव के निशान मिले हैं।

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मिली जानकारी के मुताबिक सरपंच पति रूमसिंग बोरखेड़ा से अपने घर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान नदी के पास सुनसान रास्ते में अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से उनके गले और सिर पर वार किए गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने जब रास्ते में शव देखा तो घटना की जानकारी गांव में फैल गई। कुछ ही देर में घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।घटना की सूचना मिलते ही पिपलोद थाना प्रभारी विक्रम धार्वे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित किया। हत्या की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वायड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीमों ने घटनास्थल से खून के नमूने, संभावित हथियार से जुड़े साक्ष्य और अन्य महत्वपूर्ण सुराग जुटाए हैं।खंडवा एसपी अगम जैन ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी सहित वरिष्ठ अधिकारियों को जल्द से जल्द हत्याकांड का खुलासा करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस के मुताबिक फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस रंजिश, लूटपाट समेत अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। आसपास के ग्रामीणों और मृतक के परिजनों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल और अंतिम लोकेशन की भी जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण और घावों की प्रकृति को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है।सरपंच पति की हत्या की खबर से बोरखेड़ा गांव में मातम पसरा हुआ है। महिला सरपंच ज्ञानीबाई का रो-रोकर बुरा हाल है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं भी पहुंचीं। ग्रामीणों के मुताबिक रूमसिंग मिलनसार और मददगार स्वभाव के थे तथा गांव में उनकी अच्छी छवि थी। किसी से उनकी बड़ी दुश्मनी की बात भी सामने नहीं आई है। ऐसे में हत्या की इस वारदात से ग्रामीण स्तब्ध हैं। फिलहाल पिपलोद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही वारदात का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।