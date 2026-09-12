ओंकारेश्वर: दो घंटे तक गोमुखघाट पर चला सफाई अभियान, अधिकारियों से लेकर दुकानदारों ने किया श्रमदान

तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के उद्देश्य से शनिवार को गोमुखघाट पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में अधिकारियों, समाजसेवियों, दुकानदारों, नगर परिषद कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों ने करीब दो घंटे श्रमदान कर घाट और आसपास के क्षेत्र की सफाई की।

अभियान में सहायक कलेक्टर शिल्पा चौहान, नगर परिषद सीएमओ मोनिका पारधी, वरिष्ठ समाजसेवी जयप्रकाश पुरोहित, एल्डरमैन देवेश पुरोहित, स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर महंत शिवगिरी महाराज, स्थानीय दुकानदार प्रहलाद मधुकर सहित नगर परिषद कर्मचारी, समाजसेवी और नागरिक शामिल हुए।

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श्रमदान के दौरान गोमुखघाट और आसपास के क्षेत्र में झाड़ू लगाकर कचरा एकत्रित किया गया। अधिकारियों और समाजसेवियों ने स्वयं कचरे के पोटले उठाकर उन्हें कचरा वाहन तक पहुंचाया। इस दौरान श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को सार्वजनिक स्थानों तथा घाटों पर कचरा नहीं फैलाने के लिए जागरूक किया गया।

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सहायक कलेक्टर शिल्पा चौहान ने कहा कि कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के निर्देशन में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है और इसे लगातार जारी रखा जाएगा। उन्होंने नागरिकों से सप्ताह में कम से कम एक दिन स्वच्छता अभियान से जुड़कर तीर्थ नगरी को स्वच्छ रखने में सहयोग करने की अपील की।

नगर परिषद सीएमओ मोनिका पारधी ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा पत्रकारों और समाजसेवियों के सुझाव पर गोमुखघाट से अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने दुकानदारों से अपना कचरा निर्धारित डस्टबिन में डालने और स्वच्छता अभियान में निरंतर सहयोग करने की अपील की।

स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर महंत शिवगिरी महाराज ने बताया कि वे लंबे समय से परिक्रमा मार्ग में पौधारोपण और स्वच्छता के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने नगरवासियों से भी स्वच्छता अभियान में सक्रिय सहभागिता करने का आह्वान किया। अभियान में मौजूद लोगों ने कहा कि ओंकारेश्वर की स्वच्छता केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि स्थानीय नागरिकों, दुकानदारों और श्रद्धालुओं की भी सामूहिक जिम्मेदारी है।