गणेश विसर्जन को लेकर खंडवा पुलिस अलर्ट: अनंत चौदस पर निकलेगा 15 झांकियों का कारवां, सुरक्षा में तैनात 700 जवान

जिले में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। शहर और आसपास के क्षेत्रों में जगह-जगह गणेश पंडाल लगाए गए हैं, जहां पूजा, आरती, प्रसाद और भंडारे का सिलसिला जारी है। अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए बड़े स्तर पर चल समारोह निकाला जाएगा। इसे लेकर जिला पुलिस ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं।पर्व को लेकर पुलिस लगातार झांकी संचालकों, गणेश मंडलों और शहर के प्रमुख नागरिकों के साथ बैठकें कर रही है। विसर्जन जुलूस के रूट, घाटों और अन्य व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया जा रहा है।खंडवा एसपी अगम जैन के अनुसार झांकी आयोजकों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं और उनके निर्धारित रूट की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा विसर्जन स्थलों और घाटों का निरीक्षण कर वहां आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।एसपी ने बताया कि पर्व को लेकर सभी जिम्मेदार अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। अनंत चतुर्दशी के दिन 700 से अधिक पुलिसकर्मी दिन-रात सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। उन्होंने आम लोगों से भी पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है, ताकि पर्व शांतिपूर्वक तरीके से हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो सके।एसपी जैन ने बताया कि प्राथमिक जानकारी के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन करीब 200 से अधिक छोटी-बड़ी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। इसके साथ ही 10 से 15 झांकियां भी चल समारोह में शामिल होंगी। अलग-अलग थीम पर झांकियों का निर्माण किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी गणेश उत्सव और विसर्जन का कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जाएगा। पूर्व वर्षों में जिस तरह आयोजकों और पुलिस के बीच समन्वय के साथ कार्यक्रम संपन्न हुए हैं, उसी तरह इस बार भी सभी आयोजकों से चर्चा कर व्यवस्थाएं की जा रही हैं।