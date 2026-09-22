अनूपपुर: लंबित मांगों को लेकर विधायक संग धरने पर बैठे ग्रामीण, शहडोल-अमरकंटक मार्ग जाम, पर्यटकों की बढ़ी फजीहत

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ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लीलाटोला के अध्यक्ष सुखराम सिंह मरावी ने 15 सितंबर को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पुष्पराजगढ़ को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के निराकरण की मांग की गई थी। मांगें पूरी नहीं होने पर 22 सितंबर को लखौरा में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी।इसके बाद मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी ने यहां धरना प्रदर्शन करते हुए शहडोल-अमरकंटक मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ अंतर्गत 119 पंचायतों में मनरेगा से कराए गए निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों की वर्ष 2023-24 से सितंबर 2026 तक लंबित मजदूरी का भुगतान कराने की मांग प्रमुख रूप से की है। इसके साथ ही पिछले करीब तीन वर्षों से मनरेगा निर्माण कार्यों में उपयोग की गई सामग्री का लंबित भुगतान कराने की मांग भी रखी गई है।प्रदर्शनकारियों की तीसरी प्रमुख मांग लखौरा-नांदपुर से बोंदा तक मार्ग निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने की है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि मार्ग बनने से बिलासपुर क्षेत्र की दूरी करीब 18 किलोमीटर रह जाएगी, जबकि वर्तमान में लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है।धरने के कारण शहडोल से अमरकंटक की ओर जाने और अमरकंटक से लौटने वाले वाहनों की आवाजाही थम गई है। मार्ग में वाहनों की कतार लगने से अमरकंटक जाने वाले श्रद्धालु, पर्यटक, स्थानीय ग्रामीण और अन्य यात्री कई घंटे से परेशान हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांगें पूरी होने तक धरना जारी रखने की बात कही है।