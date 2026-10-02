मध्य प्रदेश: प्रेम विवाह के बाद पत्नी का एक करोड़ का दुर्घटना बीमा कराया और फिर सुपारी देकर मरवा डाला

पाटन थाना क्षेत्र में प्रेम विवाह के बाद पत्नी की हत्या का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने दो साल पहले प्रेम विवाह करने के बाद अपने पत्नी का एक करोड़ का दुर्घटना बीमा करवाया और इसके बाद अपने तीन साथियों को सुपारी देकर पत्नी की पिकअप वाहन से टक्कर मारकर उसकी हत्या करवा दी। पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति फरार है और उसकी सरगर्मी से तलाश जारी है।
एसडीओपी पाटन आशुतोष द्विवेदी से प्राप्त जानकारी के अनुसार नुनसर पुलिस चौकी अंतर्गत पिकअप वाहन ने स्कूटी सवार कविता चौधरी पांडे को उम्र 31 को टक्कर मार दी थी। इस घटना में महिला की मौत हो गई थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया। विवेचना में पुलिस ने पाया कि महिला की हत्या उसके पति ने सुपारी देकर करवाई है।
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मूलत नरसिंहपुर निवासी कविता चौधरी तथा पाटन कोर्ट में नोटरी अधिवक्ता प्रियांष पांडे उम्र 30 साल 2022 से लीव इन रिलेशनशिप में भेडाघाट थानान्तर्गत ग्राम आमाहिनौता स्थित एक कॉलोनी में रहते थे। इसके बाद दोनों ने साल 2024 में प्रेम विवाह कर लिया था। पति प्रियांष ने तीन आरोपियों को पत्नी की हत्या करवाने के लिए सुपारी दी थी। पति के द्वारा आरोपी पत्नी की फोटो व गाड़ी नंबर देते हुए घटनास्थल में भेजने की बात कही गई थी। पति ने घटना के दिन कोई आवश्यक काम बताते हुए पत्नी को स्कूटी से भेजा था। आरोपियों ने उसकी पहचान करते हुए स्कूटी को पिकअप वाहन से टक्कर मार दी थी। इसके कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जांच के बाद हत्या का प्रकरण दर्ज करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति फरार है और उसकी सरगर्मी से तलाश जारी है।
पाटन थाना प्रभारी पूजा उपाध्याय ने बताया कि जांच में यह भी बात सामने आई है कि आरोपी पति ने अपनी पत्नी का एक करोड़ रुपये का एक्सीडेंटल बीमा करवाया था। बीमा की राशि के लिए उसने घटना को अंजाम दिया। पुलिस बीमा पॉलिसी के संबंध में जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी विक्रम चौधरी, रामजी चौधरी तथा करिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर तीनों को जेल भेज दिया गया।