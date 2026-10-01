जबलपुर: दो हजार की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथ गिरफ्तार, नामांतरण के लिए मांगी घूस तो ईओडब्ल्यू ने बिछाया जाल

ईओडब्ल्यू जबलपुर की टीम ने दुकान के नामांतरण के लिए 2 हजार रुपये की रिश्वत लेते पटवारी मनोज बघेल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने नामांतरण के एवज में 5 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद ईओडब्ल्यू ने मामले का सत्यापन कराया, जिसमें शिकायत सही पाई गई।

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