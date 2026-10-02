जबलपुर: सिहोरा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, कार और बाइक में भिड़ंत में दो बुजुर्गों की मौत

जबलपुर जिले के सिहोरा में नेशनल हाईवे-30 पर शुक्रवार दोपहर मोहास गांव के पास कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार दो बुजुर्गों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन