जबलपुर: सिहोरा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, कार और बाइक में भिड़ंत में दो बुजुर्गों की मौत

जबलपुर: सिहोरा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, कार और बाइक में भिड़ंत में दो बुजुर्गों की मौत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Fri, 02 Oct 2026 10:55 PM IST
सार
जबलपुर के सिहोरा में नेशनल हाईवे-30 पर मोहास गांव के पास कार और बाइक की टक्कर में दो बुजुर्गों की मौत हो गई। करण सिंह लोधी की मौके पर, जबकि उमाशंकर लोधी की अस्पताल ले जाते समय मौत हुई। पुलिस ने कार और बाइक जब्त कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी।
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विस्तार
जबलपुर जिले के सिहोरा में नेशनल हाईवे-30 पर शुक्रवार दोपहर मोहास गांव के पास कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार दो बुजुर्गों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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सिहोरा पुलिस के अनुसार, ग्राम खुडावल निवासी करण सिंह लोधी (77) और उमाशंकर लोधी (55) बाइक से दिनारी खम्हरिया के लिसाड़ी गांव में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। मोहास के पास जबलपुर की ओर से आ रही कार (यूपी 16 डीजेड 1243) ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।
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टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक चला रहे करण सिंह उछलकर कार के बोनट पर जा गिरे। सिर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पीछे बैठे उमाशंकर लोधी के सिर में गंभीर चोट आई। स्थानीय लोगों ने उन्हें निजी एंबुलेंस से सिहोरा सिविल अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।
पुलिस ने कार और क्षतिग्रस्त बाइक को कब्जे में लेकर प्रकरण दर्ज किया है। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर यातायात प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने वाहनों को हटवाकर सुचारु कराया। पुलिस आरोपी कार चालक की तलाश कर रही है।