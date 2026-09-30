मप्र हाईकोर्ट: व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर महिला कलेक्टर ने माफी मांगी, दी आदेश के परिपालन की जानकारी

वमानना याचिका में जारी गिरफ्तारी वारंट के बाद पन्ना कलेक्टर उषा परमार बुधवार को हाईकोर्ट में जस्टिस दीपक खोत की एकलपीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुईं। कलेक्टर ने बिना शर्त माफी मांगते हुए हाईकोर्ट के आदेश का पालन किए जाने की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी वारंट निरस्त करने का आग्रह किया, जिसे एकलपीठ ने स्वीकार कर लिया। वारंट निरस्त करते हुए अदालत ने अवमानना याचिका का निराकरण कर दिया।

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