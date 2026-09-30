फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Appearing in person, female Collector apologized and provided information regarding compliance with order

मप्र हाईकोर्ट: व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर महिला कलेक्टर ने माफी मांगी, दी आदेश के परिपालन की जानकारी

Wed, 30 Sep 2026 09:36 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Wed, 30 Sep 2026 09:36 PM IST
सार

अवमानना याचिका में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पन्ना कलेक्टर उषा परमार हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुईं। उन्होंने बिना शर्त माफी मांगते हुए आदेश का पालन किए जाने की जानकारी दी। जस्टिस दीपक खोत की एकलपीठ ने आग्रह स्वीकार कर गिरफ्तारी वारंट निरस्त किया और अवमानना याचिका का निराकरण कर दिया। 

विज्ञापन
Appearing in person, female Collector apologized and provided information regarding compliance with order
मप्र हाईकोर्ट

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वमानना याचिका में जारी गिरफ्तारी वारंट के बाद पन्ना कलेक्टर उषा परमार बुधवार को हाईकोर्ट में जस्टिस दीपक खोत की एकलपीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुईं। कलेक्टर ने बिना शर्त माफी मांगते हुए हाईकोर्ट के आदेश का पालन किए जाने की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी वारंट निरस्त करने का आग्रह किया, जिसे एकलपीठ ने स्वीकार कर लिया। वारंट निरस्त करते हुए अदालत ने अवमानना याचिका का निराकरण कर दिया।

विज्ञापन


यह मामला सेवानिवृत्त कर्मचारी जाविन आरा रिजवी की ओर से दायर अवमानना याचिका से जुड़ा था। याचिकाकर्ता पन्ना कलेक्टर कार्यालय में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत थीं। नियमितीकरण और अन्य वेतन संबंधी लाभ दिए जाने की मांग को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 13 अगस्त 2025 को याचिका का निराकरण करते हुए याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर 90 दिनों के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। आदेश का पालन नहीं होने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की गई थी।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- वहशी औलाद को मौत की सजा: मां से दुष्कर्म करने और उसकी हत्या करने वाले पापी बेटे को मृत्युदंड, जानें मामला
विज्ञापन
विज्ञापन


गैर-जमानती वारंट जारी करने के दिए थे निर्देश
अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने पाया कि 4 दिसंबर 2025 को नोटिस जारी होने के बावजूद कलेक्टर की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई और न ही आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कलेक्टर ने 5 अक्टूबर 2025 को हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर नोटिस मिलने की जानकारी दी थी। साथ ही कलेक्टर कार्यालय की स्थापना शाखा के प्रभारी अधिकारी को मामले के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया था, लेकिन इसके बाद आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई। अदालत ने परिस्थितियों को देखते हुए कलेक्टर की उपस्थिति सुनिश्चित करने और आदेश का पालन कराने के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया था। वारंट की तामील की जिम्मेदारी पन्ना पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई थी।

आदेश पालन की जानकारी दी
बुधवार की सुनवाई में कलेक्टर उषा परमार स्वयं अदालत में उपस्थित हुईं। उन्होंने आदेश का पालन किए जाने की जानकारी देते हुए बिना शर्त माफी मांगी और गिरफ्तारी वारंट निरस्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। एकलपीठ ने आवेदन स्वीकार करते हुए वारंट निरस्त कर दिया और अवमानना याचिका का निराकरण कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विद्या प्रसाद ने पैरवी की।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed