वायरल वीडियो: हरदा के सोयाबीन प्लांट में घुसा तेंदुआ, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर; मजदूरों की सुरक्षा पर सवाल

हरदा जिले के पलासनेर स्थित सोयाबीन प्लांट परिसर में तेंदुआ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। प्लांट में लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए की गतिविधियां कैद होने की जानकारी सामने आई है। घटना के बाद परिसर में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। बड़ी संख्या में मजदूरों की मौजूदगी वाले इस परिसर में तेंदुए के दिखाई देने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, पलासनेर स्थित सोयाबीन प्लांट परिसर में तेंदुआ घूमता हुआ नजर आया। सीसीटीवी कैमरे में उसकी गतिविधियां कैद होने के बाद मामले को गंभीरता से लिया गया। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए की तलाश शुरू की।



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प्लांट परिसर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं। ऐसे में तेंदुए की मौजूदगी से किसी अप्रिय घटना की आशंका को लेकर चिंता जताई जा रही है। काम के दौरान मजदूरों की आवाजाही और परिसर में सुरक्षा के इंतजामों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि तेंदुआ प्लांट परिसर में कैसे पहुंचा और उसकी मौजूदगी का पता चलने के बाद मजदूरों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। औद्योगिक परिसर में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

फिलहाल वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि तेंदुए को सुरक्षित तरीके से पकड़ने या परिसर से दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है। इसके साथ ही प्लांट प्रबंधन मजदूरों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम करता है या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी।