सियासत: दिग्विजय सिंह के बयान पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया का पलटवार, बोले- ‘कभी-कभी चीजें भूल जाते हैं’

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया है। ग्वालियर में मीडिया से बातचीत के दौरान सिंधिया ने दिग्विजय सिंह के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह कभी-कभी चीजें भूल जाते हैं और उनका काम है कि वे उन्हें समय-समय पर याद दिलाते रहें।



सिंधिया ने कहा कि दिग्विजय सिंह की ओर से दिए गए न्योते की उन्हें जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी न्योते की आवश्यकता नहीं है। सिंधिया ने इस दौरान डेली कॉलेज का भी जिक्र किया और कहा कि यह सिंधिया परिवार की संस्था है और इसकी स्थापना सिंधिया परिवार ने ही की थी।



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‘कभी-कभी चीजें भूल जाते हैं दिग्विजय’

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, “दिग्विजय सिंह कभी-कभी चीजें भूल जाते हैं। मेरा काम है उन्हें समय-समय पर याद दिलाना।” उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में भी उन्होंने दिग्विजय सिंह को कुछ बातें याद दिलाई थीं और अब भी जरूरत पड़ने पर ऐसा करते रहेंगे। RSS की बैठक को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान के बाद दोनों नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। सिंधिया के बयान को इसी राजनीतिक खींचतान के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है।



डेली कॉलेज को लेकर भी दिया जवाब

सिंधिया ने डेली कॉलेज का जिक्र करते हुए कहा कि यह सिंधिया परिवार की संस्था है और इसे सिंधिया परिवार ने स्थापित किया था। उनका यह बयान भी दिग्विजय सिंह के बयान के जवाब के तौर पर सामने आया।



गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच राजनीतिक मतभेद लंबे समय से चर्चा में रहे हैं। वर्ष 2020 में सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद दोनों नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी और तेज हुई थी।अब आरएसएस की बैठक को लेकर दिग्विजय सिंह की टिप्पणी पर सिंधिया के पलटवार ने एक बार फिर दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग को सामने ला दिया है। सिंधिया ने साफ संकेत दिया कि वे दिग्विजय सिंह के बयानों का जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे।

