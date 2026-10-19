एमपी: राहुल ने कहा- मोदी-शाह की एक्सपायरी डेट नजदीक, शिवराज बोले-99 बार फेल प्रोडक्ट कर रहा भाजपा की बात
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Mon, 19 Oct 2026 03:13 PM IST
सार
राहुल गांधी के भाजपा और उसके नेताओं की ‘एक्सपायरी डेट’ नजदीक होने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। उन्होंने राहुल पर तंज कसते हुए उन्हें ‘99 बार फेल प्रोडक्ट’ बताया और कहा कि देश की जनता को नेतृत्व पर भरोसा है।
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विस्तार
केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाजपा और उसके नेताओं की ‘एक्सपायरी डेट’ नजदीक होने संबंधी बयान पर तंज कसा है। चौहान ने कहा कि जो प्रोडक्ट 99 बार लॉन्च होने के बावजूद हर बार क्वालिटी चेक में फेल रहा, वह अब भाजपा की एक्सपायरी डेट की बात कर रहा है। दरअसल, राहुल गांधी ने रविवार को गोवा में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा था। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और लोगों से 2027 के गोवा विधानसभा चुनाव में पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाने की अपील की। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जल्द ही मोदी और शाह से निपटा जाएगा और उनकी एक्सपायरी डेट नजदीक आ रही है।
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‘जनता को नेतृत्व पर भरोसा’
शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अन्य पोस्ट में विपक्ष पर निशाना साधते हुए ‘रिजीम चेंज गैंग’ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश के युवा, किसान और महिलाएं ऐसे नेतृत्व पर भरोसा करते हैं, जिसने दुनिया में भारत का कद बढ़ाया और देश को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना सिखाया। चौहान ने कहा कि भारत को झूठे नैरेटिव से गुमराह नहीं किया जा सकता और न ही साजिशों या देश को कमजोर करने वाले विचारों से डराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश का सम्मान और 140 करोड़ लोगों का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि जनता का भरोसा किसी नैरेटिव से नहीं, बल्कि काम, प्रतिबद्धता और नेतृत्व की ईमानदारी से बनता है। उनके मुताबिक, यही विश्वास ‘नए भारत’ की ताकत है और विपक्ष की सत्ता परिवर्तन की महत्वाकांक्षाओं के सामने एक बाधा है।
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‘जनता को नेतृत्व पर भरोसा’
शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अन्य पोस्ट में विपक्ष पर निशाना साधते हुए ‘रिजीम चेंज गैंग’ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश के युवा, किसान और महिलाएं ऐसे नेतृत्व पर भरोसा करते हैं, जिसने दुनिया में भारत का कद बढ़ाया और देश को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना सिखाया। चौहान ने कहा कि भारत को झूठे नैरेटिव से गुमराह नहीं किया जा सकता और न ही साजिशों या देश को कमजोर करने वाले विचारों से डराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश का सम्मान और 140 करोड़ लोगों का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि जनता का भरोसा किसी नैरेटिव से नहीं, बल्कि काम, प्रतिबद्धता और नेतृत्व की ईमानदारी से बनता है। उनके मुताबिक, यही विश्वास ‘नए भारत’ की ताकत है और विपक्ष की सत्ता परिवर्तन की महत्वाकांक्षाओं के सामने एक बाधा है।
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