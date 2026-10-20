सड़क हादसा: पन्ना में रामलीला देखकर लौट रहे सरपंच पुत्र समेत दो युवकों को बेकाबू डंपर ने रौंदा, दोनों की मौत

जिस घर में आगामी 25 नवंबर को विवाह की शहनाइयां बजनी थीं और जिसकी तैयारियों में पूरा परिवार दिन-रात जुटा हुआ था, वहां अब केवल परिजनों की चीत्कार और गहरा मातम पसरा है। लुहारहाई के वर्तमान सरपंच लच्छू गोंड के 20 वर्षीय पुत्र सुनील गोंड की शादी के कार्ड छप चुके थे और तैयारियां अंतिम दौर में थीं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 19 अक्टूबर की रात रामलीला देखकर लौट रहे सुनील और उसके 25 वर्षीय साथी पुन्नू (पिता शोभा लाल) की एक भीषण सड़क हादसे में असामयिक मौत हो गई।

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