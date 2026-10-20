फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Two youths were run over by a dumper truck while returning after watching a Ramleela performance in Panna

सड़क हादसा: पन्ना में रामलीला देखकर लौट रहे सरपंच पुत्र समेत दो युवकों को बेकाबू डंपर ने रौंदा, दोनों की मौत

Tue, 20 Oct 2026 04:24 PM IST
पन्ना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पन्ना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पन्ना Published by: पन्ना ब्यूरो Updated Tue, 20 Oct 2026 04:24 PM IST
सार

पन्ना जिले में रामलीला देखकर बाइक से लौट रहे सुनील गोंड और पुन्नू की अज्ञात डंपर की टक्कर से मौत हो गई। हादसा 19 अक्टूबर की रात हुआ। दोनों को डायल 112 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सुनील की शादी 25 नवंबर को होनी थी। 

विज्ञापन
Two youths were run over by a dumper truck while returning after watching a Ramleela performance in Panna
पन्ना सड़क हादसे में दो की मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जिस घर में आगामी 25 नवंबर को विवाह की शहनाइयां बजनी थीं और जिसकी तैयारियों में पूरा परिवार दिन-रात जुटा हुआ था, वहां अब केवल परिजनों की चीत्कार और गहरा मातम पसरा है। लुहारहाई के वर्तमान सरपंच लच्छू गोंड के 20 वर्षीय पुत्र सुनील गोंड की शादी के कार्ड छप चुके थे और तैयारियां अंतिम दौर में थीं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 19 अक्टूबर की रात रामलीला देखकर लौट रहे सुनील और उसके 25 वर्षीय साथी पुन्नू (पिता शोभा लाल) की एक भीषण सड़क हादसे में असामयिक मौत हो गई।

विज्ञापन


इलाज के दौरान तोड़ा दम
मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार रात करीब 12 से 1 बजे के बीच दोनों युवक पहाड़ीखेड़ा में आयोजित रामलीला देखकर बाइक से अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वे इंद्रमणि गर्ग के मकान के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात डंपर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी भयावह थी कि दोनों युवक मोटरसाइकिल समेत हवा में उछलकर सड़क किनारे लगे आम के पेड़ से जा टकराए।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- इंदौर की स्कीम-140 में सड़क पर बही नर्मदा, टंकियों को भरने वाली लाइन फूटी
विज्ञापन
विज्ञापन


डायल 112 में पहुंचा अस्पताल
हादसे के बाद राहगीरों की सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम ने दोनों गंभीर रूप से घायल युवकों को तुरंत जिला अस्पताल पन्ना पहुँचाया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों के मुताबिक दोनों युवकों के सिर और सीने में गंभीर चोटें आई थीं। मंगलवार 20 अक्टूबर को पुलिस द्वारा पंचनामा कार्रवाई के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद से ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों ने इस मार्ग पर डंपरों की अनियंत्रित गति पर रोक लगाने और स्पीड ब्रेकर बनवाए जाने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाएं न हों।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
जिस घर में शादी की खुशियां मनाई जा रही थीं, अचानक टूटे इस वज्रपात को लेकर परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। जिसने भी यह घटना को सुना वह स्तब्ध रह गया।

 

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed