उज्जैन से अयोध्या तक दिग्विजय की पदयात्रा: जानें पूरा रूट, कब, कहां और कितने बजे पहुंचेंगे, क्या रहेगा खास

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यात्रा के पहले दिन उज्जैन में सुबह करीब 8 बजे से कार्यक्रम शुरू होने का प्रस्ताव है। दिग्विजय सिंह श्री चिंतामण गणेश मंदिर और श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे। इसके बाद नृसिंह घाट के समीप बालाजी गार्डन में पार्थिव शिवलिंग निर्माण, पूजन-अभिषेक, कन्या भोज और भंडारे का आयोजन प्रस्तावित है। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद पदयात्रा बड़ा गणेश मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर चौराहा, पटनी बाजार, गोपाल मंदिर चौराहा, कमरी मार्ग, टंकी चौराहा, कंठाल, निजातपुरा और कोयला फाटक सहित शहर के प्रमुख रास्तों से गुजरेगी। पहले दिन करीब साढ़े सात किलोमीटर पैदल चलने और तराना रोड स्थित श्री साईं कुंज कॉलोनी में रात्रि भोजन व विश्राम का कार्यक्रम है। पदयात्रा के वास्तविक प्रस्थान का सटीक समय धार्मिक कार्यक्रमों के अनुसार बदल सकता है।तारीख निर्धारित पड़ाव20 अक्टूबर उज्जैन से शुरुआत, तराना रोड पर विश्राम21 अक्टूबर उज्जैन से सिंदुरिया22 अक्टूबर सिंदुरिया से तराना23 अक्टूबर तराना से देवाखेड़ा-जुनापानी जोड़24 अक्टूबर देवाखेड़ा से शाजापुर25 अक्टूबर शाजापुर से पनवाड़ी26 अक्टूबर पनवाड़ी से सारंगपुर27 अक्टूबर सारंगपुर से गुलावता28 अक्टूबर गुलावता से खुजनेर29 अक्टूबर खुजनेर से करेड़ी30 अक्टूबर करेड़ी से राजगढ़31 अक्टूबर राजगढ़ से कालीपीठ1 नवंबर कालीपीठ से नयापुरा जोड़2 नवंबर नयापुरा जोड़ से बीनागंज3 नवंबर बीनागंज से घाटाखेड़ी4 नवंबर घाटाखेड़ी से सागर ग्राम5 नवंबर सागर ग्राम से पाटई आश्रम, राघौगढ़पांच नवंबर को राघौगढ़ के पाटई आश्रम पहुंचने के साथ यात्रा के पहले चरण का समापन प्रस्तावित है। इसके बाद दीपावली के अवसर पर पांच दिन का विराम रखने की योजना है।यात्रा के दौरान धार्मिक आयोजनों के साथ जनसंवाद पर भी जोर रहेगा। 24 अक्टूबर को करेड़ी माताजी मंदिर में दर्शन-पूजन के बाद शाजापुर पहुंचने का कार्यक्रम है। यहां कबीर भजन गायक प्रहलाद टिपानिया की भजन संध्या प्रस्तावित है। 25 अक्टूबर को शाजापुर के हनुमान मंदिर सात इमली पर किसान संवाद और पनवाड़ी में धर्मसभा का कार्यक्रम रखा गया है। 28 अक्टूबर को गुलावता में कबीर आश्रम के लोकार्पण के बाद यात्रा खुजनेर की ओर बढ़ेगी। 30 अक्टूबर को राजगढ़ पहुंचने और फिर कालीपीठ, नयापुरा जोड़ तथा चाचौड़ा क्षेत्र की ओर जाने का कार्यक्रम है।पहले चरण के बाद यात्रा आगे बढ़कर अशोकनगर, चंदेरी और अन्य क्षेत्रों से होते हुए ओरछा पहुंचेगी। यहां रामराजा सरकार मंदिर में दर्शन के बाद उत्तर प्रदेश के रास्ते अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंचने का लक्ष्य है। पूरी यात्रा लगभग 70 दिनों में पूरी करने की योजना बताई गई है। हालांकि, पांच नवंबर के बाद के पड़ावों की तारीखवार समय-सारणी जारी नहीं की गई है।दिग्विजय सिंह ने यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म के मूल आदर्शों सत्य, न्याय, सदाचार और स्वाभिमान के प्रति जनजागरण बताया है। यात्रा में मंदिरों के चढ़ावे, दान, निर्माण कार्यों और धार्मिक संस्थानों की संपत्तियों के उपयोग में पारदर्शिता की मांग उठाई जाएगी। इसके साथ लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और मतदाता अधिकारों से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। यात्रा की खास बात: शुरुआत महाकाल की नगरी उज्जैन से होगी और लक्ष्य अयोध्या में रामलला के दर्शन का है। पहले चरण में 17 दिनों के दौरान अलग-अलग पड़ाव तय किए गए हैं।