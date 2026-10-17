हैवानियत: गुना में 10 साल के बच्चे को जंगल में पेड़ से बांधकर पीटा, 12 घंटे तक बंधक रखने का आरोप

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मध्य प्रदेश के गुना में 10 वर्षीय बच्चे के साथ कथित रूप से अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक अज्ञात व्यक्ति बच्चे को टमटम में बैठाकर हड्डीमिल के जंगल में ले गया, जहां उसे पेड़ से बांधकर तीन बार पीटा गया। आरोपी ने बच्चे को करीब 12 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। रात में आरोपी के देसी कच्ची शराब पीकर सो जाने पर बच्चे ने हिम्मत दिखाई और रस्सी को ढीला कर दांतों से काट लिया। इसके बाद वह तड़के करीब 4 बजे वहां से भाग निकला और श्रीराम कॉलोनी स्थित अपनी नानी के घर पहुंच गया।