डिंडोरी क्राइम: चोरी का राज खुला तो सामने आया वारंट का कनेक्शन, दो आरोपी गिरफ्तार; 1.66 लाख का माल बरामद

डिंडौरी कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी की वारदातों की जांच में बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शालू उर्फ इमरान खान और उसके साथी रवि कुमार को पकड़ा है। दोनों से पूछताछ के दौरान चोरी के तीन मामलों का खुलासा होने का दावा किया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने सोने-चांदी के आभूषण सहित अन्य सामान बरामद किए हैं।पुलिस के मुताबिक, चोरी की वारदातों की जांच के दौरान संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई। पूछताछ में पुलिस को चोरी की तीन घटनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिले। इसके बाद आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद किया गया। बरामद सामग्री में करीब 83 हजार रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण और अन्य सामान शामिल है।पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान एक स्कूटी समेत कुल करीब 1 लाख 66 हजार रुपये कीमत की सामग्री बरामद की गई है। पुलिस अब बरामद सामान को चोरी की संबंधित घटनाओं से जोड़कर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ और जांच के दौरान चोरी की अन्य वारदातों के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है।जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। दोनों आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग थानों में न्यायालय द्वारा जारी कुल 7 स्थायी वारंट लंबित पाए गए। इनमें डिंडौरी कोतवाली थाना क्षेत्र के 4, समनापुर थाना क्षेत्र के 2 और शाहपुर थाना क्षेत्र का 1 स्थायी वारंट शामिल है।पुलिस के सामने अब आरोपियों के खिलाफ लंबित मामलों और चोरी की अन्य घटनाओं की जानकारी जुटाने की चुनौती है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि दोनों आरोपी किन-किन वारदातों में शामिल रहे हैं और उनके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी सक्रिय था या नहीं।पुलिस की इस कार्रवाई के बाद जिले में चोरी की घटनाओं से जुड़े मामलों की जांच को गति मिलने की उम्मीद है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके संभावित साथियों की तलाश की जा रही है। जांच के दौरान यदि अन्य चोरी की घटनाओं में भी इनके शामिल होने के साक्ष्य मिलते हैं तो उन मामलों में भी कार्रवाई की जाएगी।दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया है। पुलिस अब बरामद सामान, आरोपियों के पूर्व रिकॉर्ड और सामने आए स्थायी वारंट के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। साथ ही चोरी की वारदातों में इनके साथ शामिल रहे संभावित अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के आधार पर जिले में हुई चोरी की अन्य घटनाओं से भी आरोपियों के संबंध सामने आ सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।