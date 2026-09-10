डिंडोरी: सड़क, बिजली और मोबाइल नेटवर्क से परेशान लोग उतरे सड़क पर, शहडोल-पंडरिया हाईवे पर चक्काजाम

डिंडोरी के बजाग क्षेत्र में सड़क की बदहाल स्थिति, बिजली की लगातार समस्या और मोबाइल नेटवर्क की परेशानी को लेकर लोगों का आक्रोश सड़क पर देखने को मिला। समस्याओं से परेशान लोगों ने शहडोल-पंडरिया स्टेट हाईवे पर चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शन के चलते हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात प्रभावित हो गया।स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से सड़क की स्थिति खराब बनी हुई है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने के कारण आवागमन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दौरान स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। ग्रामीणों के मुताबिक, खराब सड़क के कारण दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को परेशानी होती है, वहीं आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल ले जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।सड़क के साथ ही बिजली व्यवस्था को लेकर भी लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली की समस्या के कारण रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित होने से घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ छोटे कारोबार और अन्य जरूरी कार्य भी प्रभावित होते हैं।मोबाइल नेटवर्क की समस्या ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाता है या बेहद कमजोर रहता है। इससे फोन पर बातचीत और इंटरनेट सेवाओं के साथ-साथ ऑनलाइन जरूरी काम भी प्रभावित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क अब केवल सुविधा नहीं बल्कि शिक्षा, बैंकिंग, सरकारी सेवाओं और आपातकालीन संपर्क का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है।इन्हीं समस्याओं को लेकर लोगों ने शहडोल-पंडरिया स्टेट हाईवे पर एकजुट होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। चक्काजाम की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और यातायात व्यवस्था को सामान्य कराने का प्रयास किया।चक्काजाम के कारण हाईवे के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। राहगीरों और वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।फिलहाल मौके पर पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी बनी हुई है। लोगों की मांग है कि सड़क, बिजली और मोबाइल नेटवर्क से जुड़ी समस्याओं का केवल आश्वासन नहीं, बल्कि जल्द स्थायी समाधान कराया जाए। अब देखना होगा कि प्रदर्शन के बाद संबंधित विभाग इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाते हैं।