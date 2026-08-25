देवास: सिविल लाइन अंडरब्रिज में फंसी स्कूली मैजिक, 7-8 बच्चों को छत पर बैठकर बचानी पड़ी जान; Video वायरल

देर रात हुई तेज बारिश के बाद शहर के सिविल लाइन स्थित अंडरब्रिज में भारी जलभराव हो गया। मंगलवार सुबह इसी पानी से होकर गुजर रही एक स्कूली मैजिक वाहन अचानक बीच रास्ते में फंस गई। वाहन में करीब 7 से 8 स्कूली बच्चे सवार थे। मैजिक के पानी में फंसते ही बच्चों में घबराहट फैल गई। पानी बढ़ता देख कुछ बच्चे सुरक्षा के लिए वाहन की छत पर जा बैठे। गनीमत रही कि समय रहते स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस नेता राहुल पवार सहित आसपास के स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बच्चों को सुरक्षित निकालने के प्रयास शुरू किए। अंडरब्रिज में काफी अधिक पानी जमा होने के कारण राहत कार्य में भी परेशानी आई। करीब एक घंटे तक मशक्कत करने के बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह बच्चों को जलभराव वाले हिस्से से बाहर निकाला। बच्चों को सुरक्षित निकालने के बाद रस्सी की मदद से स्कूली मैजिक वाहन को भी पानी से बाहर खींचा गया।बताया जा रहा है कि देर रात हुई तेज बारिश के कारण सिविल लाइन अंडरब्रिज में बड़ी मात्रा में पानी जमा हो गया था। सुबह से ही अंडरब्रिज में जलभराव के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसके बावजूद स्कूली मैजिक चालक वाहन लेकर अंडरब्रिज से गुजरने लगा। कुछ दूरी तक वाहन पानी में आगे बढ़ा, लेकिन अचानक गहरे पानी में फंस गया। इसके बाद वाहन को आगे निकालना मुश्किल हो गया।मैजिक के पानी में फंसने के बाद बच्चों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पानी का स्तर बढ़ता देखकर कुछ बच्चे वाहन की छत पर चढ़ गए और मदद का इंतजार करने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल स्थिति को समझते हुए राहत कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों की सक्रियता से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।घटना के बाद अंडरब्रिज की जल निकासी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान यहां हर साल जलभराव की स्थिति बनती है, लेकिन इसके स्थायी समाधान की दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। यदि बच्चों को समय पर मदद नहीं मिलती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि अंडरब्रिज में जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराई जाए। साथ ही तेज बारिश के दौरान यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और जलभराव होने पर वाहनों की आवाजाही तत्काल रोकी जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो।