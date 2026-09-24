मध्यप्रदेश: पीएम मोदी ने बाइकर्स से किया संवाद, सीएम मोहन ने 35.42 लाख हितग्राहियों को दिए 212.57 करोड़

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देवास के पुंजापुरा में गुरुवार को सेवा और जनकल्याण से जुड़े दो बड़े कार्यक्रम एक साथ हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा संकल्प बाइक यात्रा में शामिल राइडर्स से वर्चुअली संवाद किया, वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 35.42 लाख हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक से 212.57 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की। प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वड़नगर तक बाइक यात्रा निकाली जा रही है। 17 सितंबर को शुरू हुई इस यात्रा में 250 बाइकों पर 500 सेवा यात्री शामिल हैं। यात्रा के दौरान अलग-अलग राज्यों के जिलों और गांवों में सेवा, जनसंवाद और राष्ट्रीय एकता से जुड़े संदेशों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।