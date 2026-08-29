दमोह-कटनी हाईवे पर बड़ा हादसा: चीलघाट पुल की रेलिंग तोड़ नदी में गिरा ट्रक, दो लोगों के फंसे होने की आशंका

दमोह-कटनी स्टेट हाईवे पर कुम्हारी थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। चीलघाट पुल पर सीमेंट से लदा 18 चक्का ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ता हुआ करीब 40 फीट नीचे नदी में जा गिरा। हादसे के बाद ट्रक नदी में उल्टा पड़ा मिला। आशंका जताई जा रही है कि हादसे के समय ट्रक में ड्राइवर और कंडक्टर मौजूद थे और दोनों अंदर फंसे हो सकते हैं। शनिवार सुबह स्थानीय लोगों की नजर नदी में पड़े ट्रक पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने तत्काल कुम्हारी पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बृजेश पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आसपास तलाश की, लेकिन ट्रक के बाहर कोई व्यक्ति नहीं मिला। इसके बाद दमोह से एसडीआरएफ की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया।पुलिस के अनुसार, इंदौर पासिंग 18 चक्का ट्रक कटनी से सीमेंट लेकर दमोह की ओर आ रहा था। देर रात चीलघाट नदी के पुल पर पहुंचने के दौरान ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया। देखते ही देखते ट्रक पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे नदी में जा गिरा। करीब 40 फीट नीचे गिरने के बाद ट्रक नदी में उल्टा हो गया। हादसा देर रात तेज बारिश के दौरान होने की बात सामने आ रही है। अंधेरा होने के कारण दुर्घटना की तत्काल जानकारी नहीं हो सकी। सुबह स्थानीय लोगों ने नदी में ट्रक देखा, तब हादसे का पता चला।पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को आशंका है कि ट्रक के अंदर दो लोग फंसे हो सकते हैं। हालांकि, अभी तक किसी व्यक्ति के मिलने या बाहर निकलने की पुष्टि नहीं हुई है। ट्रक के नदी में उल्टा होने और पानी अधिक होने के कारण अंदर की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ट्रक को सीधा करने के लिए दमोह से क्रेन बुलाई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, क्रेन की मदद से ट्रक को उसकी स्थिति से हटाने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि उसके अंदर कोई व्यक्ति फंसा है या नहीं।ये भी पढ़ें:पिछले तीन दिनों से क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते चीलघाट नदी उफान पर है और नदी में पानी का बहाव भी तेज बताया जा रहा है। पुल से नदी की गहराई करीब 40 फीट होने के कारण रेस्क्यू टीम के सामने चुनौती बढ़ गई है। दमोह से पहुंची एसडीआरएफ की करीब 12 सदस्यीय टीम ने मौके पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। टीम नदी में ट्रक के आसपास तलाश कर रही है। पानी का बहाव अधिक होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन सावधानी के साथ चलाया जा रहा है।एसडीआरएफ टीम प्रभारी प्राची दुबे के अनुसार, टीम द्वारा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ट्रक नदी में उल्टा पड़ा होने के कारण उसके अंदर कितने लोग मौजूद हैं, इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हो सकी है। क्रेन आने के बाद ट्रक को सीधा किया जाएगा, जिसके बाद हादसे की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। कुम्हारी थाना प्रभारी बृजेश पांडे ने बताया कि डायल-100 के माध्यम से रात करीब एक बजे ट्रक के चीलघाट पुल से नदी में गिरने की सूचना मिली थी। ट्रक सीमेंट से लदा हुआ है और उसमें दो लोगों के फंसे होने की आशंका है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर रेस्क्यू में जुटी हुई है। फिलहाल बचाव अभियान जारी है।