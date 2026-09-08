दमोह में जहरीली शराब का हड़कंप: शराब पीते ही बेहोश हुआ युवक, मुंह से निकलने लगा झाग; प्रशासन में मचा हड़कंप

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घटना के बाद पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि युवक ने शराब कहां से खरीदी थी और उसने किस ब्रांड की शराब का सेवन किया था। पुलिस ने इमलिया स्थित शराब दुकान से शराब के सैंपल भी लिए हैं।शुरुआत में जानकारी सामने आई कि भगवान सिंह सोमवार शाम सागर जिले के रहली थाना क्षेत्र के बलेह से शराब पीकर दमोह लौटा था। इसके बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उल्टियां होने के बाद वह बेहोश हो गया। परिजन उसे रात करीब 10 बजे दमोह जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। हालांकि, बाद में परिजनों ने पुलिस को बताया कि युवक ने हरदुआ में स्थित शराब दुकान से भी शराब खरीदी और उसका सेवन किया था। इसी विरोधाभासी जानकारी के बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पुलिस यह भी पता कर रही है कि युवक ने बलेह में शराब पी थी या हरदुआ की दुकान से खरीदी गई शराब का सेवन किया था।जिला अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर जावेद खान ने युवक का उपचार किया। अस्पताल में भर्ती कराए जाने के समय भगवान सिंह बेहोशी की हालत में था और उसके मुंह से लगातार झाग निकल रहा था। उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे ऑब्जर्वेशन में रखा, लेकिन स्थिति गंभीर होने पर बेहतर उपचार के लिए सागर मेडिकल कॉलेज रेफर करने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि रात करीब दो बजे के बाद अस्पताल के पोर्टेबल वेंटिलेटर की मदद से मरीज को शिफ्ट किया गया। स्थानीय स्तर पर 108 एंबुलेंस उपलब्ध नहीं होने के कारण जबेरा से एंबुलेंस बुलाकर मरीज को सागर भेजा गया।घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया, एसडीएम सौरभ गंधर्व, तहसीलदार रॉबिन जैन, एसडीओपी तेंदूखेड़ा अर्चना अहीर, कोतवाली टीआई मनीष कुमार समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने डॉक्टरों से मरीज की स्थिति की जानकारी ली। पुलिस अधिकारियों ने युवक से भी घटना के संबंध में जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन गंभीर हालत के कारण उससे पूछताछ नहीं हो सकी।मामले को गंभीरता से लेते हुए तेजगढ़ थाना प्रभारी अरविंद सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम सक्रिय हुई। गणेशपुरा-हरदुआ क्षेत्र में जांच और चेकिंग की गई। युवक के साथ शराब पीने या उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से भी जानकारी ली गई। पुलिस ने कल्याण और चंदू सिंह समेत अन्य लोगों से पूछताछ कर घटनाक्रम को समझने का प्रयास किया। पड़ोसी किशोर सिंह के मुताबिक, युवक की तबीयत बिगड़ने के बाद उसके घर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो भगवान सिंह बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। इसके बाद उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया।ये भी पढ़ें-मामले में सबसे अहम जांच शराब की गुणवत्ता को लेकर की जा रही है। पुलिस टीम इमलिया स्थित शराब दुकान पहुंची और वहां उपलब्ध शराब के सैंपल लिए। अब इन सैंपलों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि युवक ने जिस शराब का सेवन किया था, उसमें किसी तरह की मिलावट या संदिग्ध पदार्थ मौजूद था या नहीं। पुलिस यह भी पता कर रही है कि युवक ने शराब किस दुकान से और किस समय खरीदी थी। साथ ही उसके सागर जिले के बलेह जाने और वहां से लौटने के दौरान शराब सेवन किए जाने की जानकारी भी जुटाई जा रही है।सागर जिले के बंडा क्षेत्र में संदिग्ध दूषित शराब के सेवन से कई लोगों की मौत के बाद आसपास के जिलों में भी पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। दमोह जिले में भी अवैध शराब के संभावित निर्माण और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया ने बताया कि एसपी के निर्देशन में जिलेभर में संभावित अवैध शराब निर्माण स्थलों पर दबिश दी जा रही है। आदतन अपराधियों का डाटा तैयार कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि शराब तस्करी के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। पुलिस की नजर लग्जरी और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के अलावा एंबुलेंस, ट्रक, मोटरसाइकिल सहित अन्य वाहनों से शराब के परिवहन पर भी है।ये भी पढ़ें-फिलहाल भगवान सिंह की तबीयत बिगड़ने की वजह को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। जहरीली शराब के सेवन की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। पुलिस शराब के सैंपल, युवक के साथियों और परिजनों के बयान तथा उसके आने-जाने के घटनाक्रम को आधार बनाकर जांच कर रही है। एसपी आनंद कलादगी ने भी स्पष्ट किया है कि अत्यधिक मात्रा में शराब पीने से यह घटना घटित हुई है। प्रथम दृष्टया तीन से अधिक लोगों के अवैध शराब बेचने की बात सामने आई है। थाना प्रभारी अरविंद सिंह ने जिन दो युवकों, कल्याण और चंदू सिंह, से जानकारी ली है, उनके बयानों के आधार पर विभिन्न पहलुओं पर जांच शुरू कर दी गई है। जांच पूरी होने के बाद ही यह सामने आएगा कि युवक ने कहां की शराब पी थी और उसकी तबीयत बिगड़ने की वास्तविक वजह क्या रही।