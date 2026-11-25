राजधानी भोपाल में एक बार फिर सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। छोला थाना क्षेत्र के मालीखेड़ी स्थित टिटोड़ी घाट पर बुधवार सुबह एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। युवक की पीठ और गर्दन पर धारदार हथियार से हमले के निशान मिले हैं, जबकि सिर पर पत्थरों से वार कर कुचला गया है। घटनास्थल पर शव के सिर के ऊपर दो पत्थर पड़े मिले। शरीर पर गंभीर चोटों के निशान देखकर पुलिस हत्या की आशंका के आधार पर जांच कर रही है।



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पुलिस के अनुसार, बुधवार को मालीखेड़ी के टिटोड़ी घाट पर एक युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। घटनास्थल के पास स्थित मल्टी में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही छोला थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए।



हत्या की वजह तलाश रही पुलिस

मृतक की पहचान अन्नू उर्फ अनुज श्रीवास (21) पिता वीरसिंह, निवासी शिवशक्ति नगर छोला के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में उसकी पीठ और गर्दन पर धारदार हथियार से दो वार किए जाने के निशान मिले हैं। वहीं सिर पर पत्थरों से हमला किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ की जा रही है। साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि युवक की हत्या घटनास्थल पर ही की गई या कहीं अन्य स्थान पर वारदात को अंजाम देकर शव यहां फेंका गया। पुलिस हत्या के पीछे की वजह और आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस ने युवक के कुछ दोस्तों से भी पूछताछ कर हत्या के आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही मृतक के साथ अंतिम बाद देखे गए दो युवकों को संदिग्ध मानकर तलाश की जा रही है।