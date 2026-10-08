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लखनऊ के मलिहाबाद में बेहता नाले में डूबा युवक, तलाश जारी; गुस्साएं लोगों ने सड़क जान करने की कोशिश की

Bhupendra Singh

Updated Thu, 08 Oct 2026 06:49 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 06:49 PM IST







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लखनऊ में रहीमाबाद थाना क्षेत्र के तरौना में सूरज नामक युवक बेहता नाले में डूब गया। सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। बताया गया कि युवक भैंस निकालने के लिए नाले में उतरा था। इसी दौरान डूब गया। ... और पढ़ें

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