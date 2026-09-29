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यूपी में अक्तूबर में भी बिजली बिल में 5% से अधिक राहत की उम्मीद
उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को अक्तूबर में भी बिजली बिल में पांच फीसदी से अधिक की राहत मिलने की संभावना है। यह एफपीपीसीए (ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार) के तहत लगातार चौथे महीने मिलने वाली राहत होगी।
सितंबर में उपभोक्ताओं को 7.93 फीसदी की राहत मिली थी। इससे पहले जुलाई में 4.43 फीसदी और अगस्त में 2.92 फीसदी राहत दी गई थी। उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के आकलन के आधार पर यूपीपीसीएल जल्द ही अक्तूबर के एफपीपीसीए का आधिकारिक ऐलान कर सकता है।
परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि एफपीपीसीए की गणना में पारदर्शिता और नियमानुसार प्रक्रिया सुनिश्चित कराने के लिए परिषद लगातार उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) के समक्ष अपना पक्ष रख रहा है। उनका कहना है कि बिजली खरीद लागत में कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचना उनका वैधानिक अधिकार है। परिषद की पैरवी के बाद वास्तविक बिजली खरीद लागत के आधार पर एफपीपीसीए की गणना का रास्ता साफ हुआ है।
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