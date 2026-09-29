यूपी: भाजपा ने एमएलसी चुनाव के छह प्रत्याशी घोषित किए, वाराणसी से केदारनाथ सिंह को टिकट; पढ़िए पूरी लिस्ट
भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव 2026 के लिए छह प्रत्याशियों की घोषणा की है। इनमें तीन स्नातक और तीन शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवार हैं। वाराणसी स्नातक से केदार नाथ सिंह, मेरठ से दिनेश गोयल और इलाहाबाद-झांसी से अशोक कुमार राठौर को टिकट मिला है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने छह और प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने वाराणसी, मेरठ, झांसी, आगरा और गोरखपुर-फैजाबाद समेत छह सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है।
BJP releases a list of candidates for MLC elections in Bihar and Uttar Pradesh. pic.twitter.com/tUolvdcwlf— ANI (@ANI) September 29, 2026विज्ञापन
भाजपा ने वाराणसी स्नातक क्षेत्र से केदार नाथ सिंह, मेरठ स्नातक क्षेत्र से दिनेश गोयल, इलाहाबाद-झांसी स्नातक क्षेत्र से अशोक कुमार राठौर, वाराणसी शिक्षक क्षेत्र से डॉ. प्रमोद मिश्रा, आगरा शिक्षक क्षेत्र से इंजीनियर हरि किशोर तिवारी और गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक क्षेत्र से ध्रुव त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है।
विधान परिषद की 11 सीटों के चुनाव में भाजपा की ओर से पहले पांच प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। अब छह और नामों के ऐलान के साथ पार्टी ने सभी 11 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है।