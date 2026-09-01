Lucknow News: प्रथमा के मंच से गूंजा नारी शक्ति का स्वर

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अमर उजाला की पहल की सराहना करते हुए बेबी रानी मौर्य ने कहा कि अमर उजाला प्रथमा के जरिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारी शक्ति मिशन को आगे बढ़ा रहा है। आज देश में नारी सशक्तीकरण को नई दिशा मिली है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अपनी पहचान बना रही हैं।उन्होंने कहा कि अब नारी शक्ति दिखाई देने लगी है। महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं और निडर होकर अपनी बात रख रही हैं। महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें बस इतना करना है कि जो महिलाएं हमारे पीछे आ रही हैं, उनका हाथ पकड़कर उन्हें आगे बढ़ाना होगा। परिवार और समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक-दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चलना होगा। उन्होंने अपना निजी अनुभव साझा करते हुए बड़ों के आशीर्वाद और महत्वता के बारे में भी बात की। उनके संदेश में सफलता के साथ सहयोग और अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पर जोर रहा।सबसे पहले पढ़ती हूं अमर उजालाबेबी रानी मौर्य ने अमर उजाला की खबरों और पहलों की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि वैसे तो हर रोज करीब चार-पांच अखबार उनके यहां आते हैं लेकिन वह सबसे पहले अमर उजाला खोलकर पढ़ती हैं, क्योंकि इसमें खबरें अच्छी आती हैं।इनका हुआ सम्मानचिकित्सा में डॉ. शेफाली गौतम, प्रो. सीमा मल्होत्रा, डॉ. अरमीन अहमद, गीतांशु वर्मा, डॉ. अंजलि सोमानी, डॉ. हिना अली, डॉ. मेजर मृदुला, डॉ. प्रतिभा सिंह व डॉ. वंदना मिश्रा, प्रशासन में डॉ. भावना मिश्रा, अमिता गर्ग, डॉ. प्रतिमा त्रिपाठी व आराधना चतुर्वेदी, व्यवसाय में सलोनी बद्री, किरन गुप्ता व ममता गुप्ता, निशा सिंह-पुलिस, गजल फारूक-कानूनी सलाहकार, डॉ. स्वाति त्रिपाठी-वैज्ञानिक, निमिशा सोनकर-सामाजिक कार्य, प्रियंका शैली त्रिपाठी-क्रिकेटर, गुरकीरत कौर-शिक्षा, आराधना सिंह सिकरवार-एनजीओ, दीप्ती चौहान-उद्यमी और शिक्षा में कुसुम बत्रा, मांडवी त्रिपाठी।