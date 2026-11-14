Video: विधानसभा गेट नंबर-2 पर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प; बैरिकेडिंग छीनी

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लखनऊ में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे वकील विधानसभा के गेट नंबर-2 के सामने पहुंच गए। इस दौरान अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता पुलिस पर भारी पड़ते नजर आए और उनसे बैरिकेडिंग छीन ली। मौके पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बनी रही।

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