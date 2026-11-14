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Video: अटल चौक पर सड़क पर बैठे अधिवक्ता, बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा की ओर बढ़े

Akash Dwivedi

Updated Sat, 14 Nov 2026 12:52 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 12:52 PM IST







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लखनऊ में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे वकील अटल चौक (हजरतगंज चौराहे) पर सड़क पर बैठ गए। विधानसभा की ओर जाने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई थी, जिसे अधिवक्ताओं ने तोड़ दिया। इसके बाद मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने में जुटी रही। ... और पढ़ें

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