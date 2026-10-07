Video: वेतन न मिलने पर सहकारिता परिसर में कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन

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उत्तर प्रदेश की बी-पैक्स समितियों में कार्यरत कैडर सचिव, प्रभारी एवं नॉन-कैडर सचिव, लिपिक, चौकीदार और अन्य कर्मचारियों ने वेतन न मिलने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। साधन समिति सचिव परिषद उत्तर प्रदेश के सदस्यों ने लखनऊ के विधानसभा मार्ग स्थित सहकारिता परिसर में प्रदर्शन कर अपनी मांगें उठाईं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने वेतन का भुगतान जल्द कराने की मांग की। धरने के दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की।

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