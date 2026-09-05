Video: वल्चर अवेयरनेस डे पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

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नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की जानकारी प्राणी उद्यान के निदेशक संजय कुमार बिस्वाल ने दी। उन्होंने बताया कि गिद्ध पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण पक्षी हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में उनकी अहम भूमिका है। कार्यक्रम के माध्यम से गिद्धों के संरक्षण और उनके प्रति लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया गया। इस दौरान गिद्धों के संरक्षण, उनके सामने मौजूद चुनौतियों और प्राकृतिक पर्यावरण में उनकी उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी गई।

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