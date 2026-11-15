VIDEO: उच्च शिक्षामंत्री ने किया स्पर्धा- 2026 का शुभारंभ

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तीन दिवसीय नीरू मेमोरियल इंटर-ब्रांच एनुअल स्पोर्ट्स मीट - स्पर्धा 2026 केडी सिंह बाबू स्टेडियम में शुरू हो गई। उच्च शिक्षामंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मशाल जलाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। पूर्व में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को खेल रत्न और अभिभावकों को सम्मानित किया गया।

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