यूपी: सीएम योगी ने युवाओं को बताया प्रदेश में कैसे आया कानून का राज, बोले- अब यहां पर माफिया राज नहीं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को 25 लाख टैबलेट वितरण के महाअभियान का शुभारंभ किया। लखनऊ के बसंत कुंज में स्थित प्रेरणा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बीते साढ़े नौ साल में प्रदेश में आए बदलावों की चर्चा की। उन्होंने युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बीते करीब एक दशक में यूपी की पहचान बदली है। अब प्रदेश की पहचान रूल ऑफ लॉ... कानून के राज से होती है रूल ऑफ माफिया से नहीं। पहले शिक्षा की हालत ये थी कि परीक्षा कोई देता था डिग्री कोई ले जाता था।

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उन्होंने पूर्ववर्ती सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार ने युवाओं को नौकरियां तो नहीं दी मुन्ना भाई जरूर पैदा किए। अब प्रदेश में युवाओं को बिना किसी सिफारिश और रिश्वत के नौकरी मिल रही है। मैं लगातार नियुक्ति पत्र वितरित कर रहा हूं। कुछ नियुक्ति पत्र तब वितरित करूंगा जब तीसरी बार सरकार बन जाएगी। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में युवाओं की आकांक्षाओं को सम्मान दिया जा रहा है। जिस भूमि को माफिया कब्जा करना चाहता था हमने वहां पर फोरेंसिक इंस्टीट्यूट बनाया है। माफिया जमीन कब्जाना चाहता था हमने बुलडोजर भेज दिया। वो भाग गया।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश सबसे युवा है और इस पर भी उत्तर प्रदेश सबसे युवा प्रदेश है। युवा मतलब शक्ति। आप सब अभी 15 से 35 वर्ष की उम्र के बीच हैं। आप सबमें बजरंग बली की ताकत है। ये वो दौर है जब असंभव जैसा शब्द आपके शब्दकोश में नहीं है। जब महारानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई लड़ी थी तब उनकी उम्र केवल 26 साल थी। महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को 26 वर्ष की उम्र में दो बार आजीवन कारावास की सजा हुई थी और जब महाराणा प्रताप ने अकबर से पहली बार युद्ध लड़ा था। उस समय उनकी उम्र मात्र 27 साल की थी। स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर भारत को एक नई पहचान दी।