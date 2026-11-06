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Video: धनतेरस पर मोबाइल खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, किरन बोलीं- इसी दिन के इंतजार में रुकी थी

Akash Dwivedi

Updated Fri, 06 Nov 2026 08:56 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 08:56 PM IST







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किरन ने बताया कि वह नया मोबाइल खरीदने के लिए धनतेरस का इंतजार कर रही थीं। पर्व के मौके पर बाजार में मोबाइल की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ी। ... और पढ़ें

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